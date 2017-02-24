Во время теракта в пригороде сирийского Эль-Баба погибли 48 человек

Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в пригороде города Эль-Баб в Сирии возросло до 48. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Как отмечается, среди погибших 35 мирных жителей. Ответственность за теракт местные силы безопасности возлагают на боевиков ИГ.

Накануне Генштаб Турции сообщил, что турецкая армия и отряды сирийской оппозиции выбили боевиков из Эль-Баба и взяли его под контроль. Город полностью зачистили от боевиков, там началась операция по разминированию, добавили в генштабе.

Армия Турции и «вооруженная оппозиция» с августа 2016 года проводят против боевиков ИГ операцию «Щит Евфрата». Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является зачистка территории в 5 тысяч квадратных километров от террористов и создание зоны безопасности для беженцев.