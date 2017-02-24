Возбуждено 41 уголовное дело в результате проверок в ГРС в 2016 году

В результате 176 проверок в 2016 году в Государственной регистрационной службе органы прокуратуры возбудили 41 уголовное дело, к ответственности привлекли три должностных лица. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что главный надзорный орган внес 220 актов прокурорского реагирования, привлечены к дисциплинарной ответственности 62 лица, к административной — 5.

По видам законодательства:

— о коррупции — 31 проверка, внесено 34 акта;

— о государственных закупках — 2 проверки, внесено 2 акта;

— о декларировании доходов — 3 проверки, внесено 5 актов;

— о государственной службе — 4 проверки, внесено 5 актов;

— о государственной собственности — 2 проверки, внесено 3 акта;

— о земельном законодательстве — 2 проверки, внесено 3 акта;

— о трудовом законодательстве — 13 проверок, внесено 27 актов;

— о социальном страховании — 3 проверки, внесено 4 акта;

— о порядке рассмотрения обращений граждан — 23 проверки, внесено 29 актов;

— иные законодательства — 29 проверок, внесено 46 актов.

Отчеты по исполнению детализированных планов, представляемые в секретариат Совета обороны, не соответствовали действительности.

Вместо 75,3 процента выполненных мероприятий, отраженных в отчетах ГРС, исполнено только 36,6 процента.

«Там, где было отмечено частичное исполнение как 21 процент, представилось возможным определить только 15,8 процента исполнения. Казалось бы, исполнение данных планов близится к завершению, так как было отмечено неисполнение всего по трем процентам предусмотренных мероприятий, тогда как было выявлено, что 45,8 процента остались нереализованными», — отметили в надзорном органе.

Генпрокуратура внесла на имя председателя ГРС представление об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены три лица из руководящего состава.