20:39
+3
USD 69.11
EUR 72.58
RUB 1.20
Происшествия

Возбуждено 41 уголовное дело в результате проверок в ГРС в 2016 году

В результате 176 проверок в 2016 году в Государственной регистрационной службе органы прокуратуры возбудили 41 уголовное дело, к ответственности привлекли три должностных лица. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что главный надзорный орган внес 220 актов прокурорского реагирования, привлечены к дисциплинарной ответственности 62 лица, к административной — 5.

По видам законодательства:

 — о коррупции — 31 проверка, внесено 34 акта;

— о государственных закупках — 2 проверки, внесено 2 акта;

— о декларировании доходов — 3 проверки, внесено 5 актов;

— о государственной службе — 4 проверки, внесено 5 актов;

— о государственной собственности — 2 проверки, внесено 3 акта;

— о земельном законодательстве — 2 проверки, внесено 3 акта;

— о трудовом законодательстве — 13 проверок, внесено 27 актов;

— о социальном страховании — 3 проверки, внесено 4 акта;

 — о порядке рассмотрения обращений граждан — 23 проверки, внесено 29 актов;

— иные законодательства — 29 проверок, внесено 46 актов.

Отчеты по исполнению детализированных планов, представляемые в секретариат Совета обороны, не соответствовали действительности.

Вместо 75,3 процента выполненных мероприятий, отраженных в отчетах ГРС, исполнено только 36,6 процента.

«Там, где было отмечено частичное исполнение как 21 процент, представилось возможным определить только 15,8 процента исполнения. Казалось бы, исполнение данных планов близится к завершению, так как было отмечено неисполнение всего по трем процентам предусмотренных мероприятий, тогда как было выявлено, что 45,8 процента остались нереализованными», — отметили в надзорном органе.

Генпрокуратура внесла на имя председателя ГРС представление об устранении нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены три лица из руководящего состава.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45843/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудник ГРС, которому выстрелил в голову начальник, заявление в милицию не писал (осторожно, фото)
Популярные новости
Изготовление колбасы из&nbsp;мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана
Эксперты назвали причину крушения &laquo;Боинга-747&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Эксперты назвали причину крушения «Боинга-747» в Кыргызстане
После лечения у&nbsp;знахаря в&nbsp;Бишкеке умерла еще одна женщина После лечения у знахаря в Бишкеке умерла еще одна женщина
Видео ДТП с&nbsp;участием машины Посольства России в&nbsp;Кыргызстане появилось в&nbsp;Сети Видео ДТП с участием машины Посольства России в Кыргызстане появилось в Сети
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»