Брата лидера КНДР убили нервно-паралитическим VX-газом

Полиция Малайзии огласила итоги предварительного заключения по поводу смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, которого убили 13 февраля в международном терминале аэропорта
Данный газ является самым сильным из известных отравляющих веществ и относится к химическому оружию, включен в список оружия массового уничтожения. По данным открытых источников, наиболее чувствительны к действию VX кожа лица и шеи. Смерть наступает через 10–15 минут после применения.
Две женщины, которые совершили покушение на Кима, схватили его именно за лицо руками, которые были намазаны «
Женщины утверждают, что думали, что участвуют в
В настоящий момент в соучастии в преступлении подозреваются восемь граждан КНДР, один из которых арестован, двое находятся на территории посольства КНДР в Малайзии, а остальные скрываются. Минимум четверо из них успели вернуться в Пхеньян.
Северная Корея официально опровергла свое участие в покушении, назвав это «заговором» Южной Кореи. Пхеньян раскритиковал и поведение властей Малайзии, заранее отвергнув результаты вскрытия и анализа.
Сеул официально заявил, что за убийством Ким Чен Нама стоят спецслужбы КНДР, которые действовали по личному указанию или с ведома лидера страны Ким Чен Ына.