11:26
+3
USD 69.11
EUR 72.58
RUB 1.20
Происшествия

Брата лидера КНДР убили нервно-паралитическим VX-газом

Фото: «Голос Америки». Ким Чен Нама убили в аэропорту столицы Малайзии 13 февраля

Полиция Малайзии огласила итоги предварительного заключения по поводу смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, которого убили 13 февраля в международном терминале аэропорта Куала-Лумпура. У него обнаружили следы нервно-паралитического VX-газа, который является сильнейшим отравляющим веществом. Об этом сообщила «Российская газета».

Данный газ является самым сильным из известных отравляющих веществ и относится к химическому оружию, включен в список оружия массового уничтожения. По данным открытых источников, наиболее чувствительны к действию VX кожа лица и шеи. Смерть наступает через 10–15 минут после применения.

Две женщины, которые совершили покушение на Кима, схватили его именно за лицо руками, которые были намазаны «каким-то гелем». VX-газ, несмотря на свое название, первоначально представляет собой бесцветную густую жидкость.

Читайте по теме
Видеозапись убийства брата лидера КНДР появилась в сети

Женщины утверждают, что думали, что участвуют в реалити-шоу, но у полиции Малайзии иное мнение. Согласно видеозаписям с камер аэропорта, после нападения они немедленно отправились в туалет, где смыли с рук гель. Кроме того, они же до покушения тренировались в исполнении убийства в условиях оживленных общественных мест. Это установлено на основе анализа других видеозаписей.

В настоящий момент в соучастии в преступлении подозреваются восемь граждан КНДР, один из которых арестован, двое находятся на территории посольства КНДР в Малайзии, а остальные скрываются. Минимум четверо из них успели вернуться в Пхеньян.

Северная Корея официально опровергла свое участие в покушении, назвав это «заговором» Южной Кореи. Пхеньян раскритиковал и поведение властей Малайзии, заранее отвергнув результаты вскрытия и анализа.

Сеул официально заявил, что за убийством Ким Чен Нама стоят спецслужбы КНДР, которые действовали по личному указанию или с ведома лидера страны Ким Чен Ына.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45764/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
Видеозапись убийства брата лидера КНДР появилась в сети
Вторую подозреваемую в убийстве брата лидера КНДР задержали в Малайзии
Подозреваемую в убийстве брата лидера КНДР задержали в Малайзии
Популярные новости
Изготовление колбасы из&nbsp;мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана
Эксперты назвали причину крушения &laquo;Боинга-747&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Эксперты назвали причину крушения «Боинга-747» в Кыргызстане
После лечения у&nbsp;знахаря в&nbsp;Бишкеке умерла еще одна женщина После лечения у знахаря в Бишкеке умерла еще одна женщина
Видео ДТП с&nbsp;участием машины Посольства России в&nbsp;Кыргызстане появилось в&nbsp;Сети Видео ДТП с участием машины Посольства России в Кыргызстане появилось в Сети
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»