Брата лидера КНДР убили нервно-паралитическим VX-газом

Полиция Малайзии огласила итоги предварительного заключения по поводу смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, которого убили 13 февраля в международном терминале аэропорта Куала-Лумпура . У него обнаружили следы нервно-паралитического VX-газа , который является сильнейшим отравляющим веществом. Об этом сообщила «Российская газета».

Данный газ является самым сильным из известных отравляющих веществ и относится к химическому оружию, включен в список оружия массового уничтожения. По данным открытых источников, наиболее чувствительны к действию VX кожа лица и шеи. Смерть наступает через 10–15 минут после применения.

Две женщины, которые совершили покушение на Кима, схватили его именно за лицо руками, которые были намазаны « каким-то гелем». VX-газ , несмотря на свое название, первоначально представляет собой бесцветную густую жидкость.

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Женщины утверждают, что думали, что участвуют в реалити-шоу , но у полиции Малайзии иное мнение. Согласно видеозаписям с камер аэропорта, после нападения они немедленно отправились в туалет, где смыли с рук гель. Кроме того, они же до покушения тренировались в исполнении убийства в условиях оживленных общественных мест. Это установлено на основе анализа других видеозаписей.

В настоящий момент в соучастии в преступлении подозреваются восемь граждан КНДР, один из которых арестован, двое находятся на территории посольства КНДР в Малайзии, а остальные скрываются. Минимум четверо из них успели вернуться в Пхеньян.

Северная Корея официально опровергла свое участие в покушении, назвав это «заговором» Южной Кореи. Пхеньян раскритиковал и поведение властей Малайзии, заранее отвергнув результаты вскрытия и анализа.

Сеул официально заявил, что за убийством Ким Чен Нама стоят спецслужбы КНДР, которые действовали по личному указанию или с ведома лидера страны Ким Чен Ына.