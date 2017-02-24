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Происшествия

На химическом заводе в Узбекистане прогремел взрыв, есть погибшие

На химическом заводе в городе Фергане, областном центре на востоке Узбекистана, прогремел взрыв, есть информация о погибших. Об этом сообщило РИА «Новости».

В МЧС Узбекистана уточнили, что ЧП случилось вчера около 19.30 по бишкекскому времени. Взрыв прогремел в аммиачном цехе завода «Ферганаазот» во время ремонтно-монтажных работ.

Однако в ведомстве не уточнили число погибших. При этом в МЧС отметили, что создана правительственная комиссия, которая займется выяснением причин случившегося, а также оказанием помощи семьям жертв и пострадавшим.

ЧП случилось на предприятии, которое является крупнейшим производителем азотных удобрений в стране.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45758/
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