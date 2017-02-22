Кражи ювелирных изделий и мяса раскрыли на юге Кыргызстана

Сотрудники милиции раскрыли две крупные кражи, совершенные на юге Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 21 февраля в ОВД Сузакского района Джалал-Абадской области обратился 51-летний житель села Таран-Базар С. Б. с заявлением о том, что неизвестные похитили из магазина ювелирные украшения. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 105 тысяч сомов. Сотрудниками территориального отдела милиции задержан 37-летний местный житель К.Д.