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Происшествия

Кражи ювелирных изделий и мяса раскрыли на юге Кыргызстана

Сотрудники милиции раскрыли две крупные кражи, совершенные на юге Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 21 февраля в ОВД Сузакского района Джалал-Абадской области обратился 51-летний житель села Таран-Базар С. Б. с заявлением о том, что неизвестные похитили из магазина ювелирные украшения. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 105 тысяч сомов. Сотрудниками территориального отдела милиции задержан 37-летний местный житель К.Д.

Кроме того, в ОВД Кара-Суйского района Ошской области обратился 38-летний житель села Кашкар-Кыштак А. Н. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили около 50 килограммов мяса из магазина. Сумма ущерба — более 18 тысяч сомов. Сотрудники милиции задержали 30-летнего местного жителя И.Ш.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45677/
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