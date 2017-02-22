В Якутске у кыргызстанца, работающего таксистом, пассажиры угнали машину

В городе Якутске (Россия) у гражданина Кыргызстана, работающего таксистом, пассажиры угнали автомобиль. Об этом сообщило ИА «Якутия. Инфо».
Как отмечается, в дежурную часть полиции обратился
Когда он подъехал к месту, в машину сели две девушки и трое мужчин, которых таксист довез до места назначения первыми. Следуя по следующим адресам, он встретил знакомого и, попросив пассажирок подождать, пересел к нему в машину и уехал, с его слов, на несколько минут. Когда таксист вернулся, ни машины, ни пассажирок на месте не было.
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