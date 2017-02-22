Геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона в США

Геймер из американского штата Виргиния Брайан Виньо скончался во время
По ее данным, трансляцию марафона вел сайт потокового видео Twitch, где основная тема вещания — игровое видео и прямая трансляция киберспортивных турниров. Цель марафона — собрать деньги для благотворительного фонда
Как сообщила газета, на
Полиция штата Виргиния подтвердила кончину Виньо, но не предоставила дополнительных подробностей или обстоятельств его смерти. Сообщество геймеров выразило соболезнования на странице Виньо в Facebook.