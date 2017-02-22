Геймер умер во время 24-часового онлайн-марафона в США

Геймер из американского штата Виргиния Брайан Виньо скончался во время 24-часового благотворительного марафона игры World of Tanks. Об этом сообщила газета Sun.

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По ее данным, трансляцию марафона вел сайт потокового видео Twitch, где основная тема вещания — игровое видео и прямая трансляция киберспортивных турниров. Цель марафона — собрать деньги для благотворительного фонда Make-A-Wish Foundation, помогающего исполнять желания смертельно больным детям.

Как сообщила газета, на 22-м часу игры Виньо, известный под ником Poshybrid, отошел покурить, после чего так и не вернулся в игру, в связи с чем модераторы и зрители игры пришли к выводу, что он уснул.

Полиция штата Виргиния подтвердила кончину Виньо, но не предоставила дополнительных подробностей или обстоятельств его смерти. Сообщество геймеров выразило соболезнования на странице Виньо в Facebook.