В России кыргызстанец получил 9 лет колонии за убийство проститутки

В России суд приговорил гражданина Кыргызстана к 9 годам колонии за убийство проститутки. Об этом сообщили российские СМИ.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Республики Коми, Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего Ф.Исматова и установил, что 10 сентября 2016 года он решил воспользоваться услугами девушки по вызову.

После интимной близости жрица любви сказала мужчине, что заразила его ВИЧ-инфекцией. Он схватил кухонный нож и нанес множественные ранения, повлекшие смерть девушки.

Покидая место преступления, Ф.Исматов похитил мобильный телефон погибшей и перевел ее деньги на свой счет.

Спустя непродолжительное время подозреваемого задержали в московском аэропорту «Домодедово» при прохождении регистрации на самолет.

Ф.Исматова обвинили в убийстве и краже с причинением значительного ущерба потерпевшей. Суд признал его виновным и вынес наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.