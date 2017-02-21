Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме

В Стокгольме в районе Ринкебю несколько десятков молодых людей устроили беспорядки. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Неизвестные вечером в понедельник, 20 февраля, сожгли восемь автомобилей и разгромили магазины. Избиты два человека, в том числе владелец торгового заведения.

Когда на место приехали полицейские, участники беспорядков стали кидать в них камни. Сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительные выстрелы. Один из них получил травму — ему по руке попало брошенным камнем.

BREAKING: Massive riots happening now in Sweden. Stockholm in flames. Trump was right again!https://t.co/ZQa9Res2tu pic.twitter.com/9Qm3idTS9O — Tennessee (@TEN_GOP) 21 февраля 2017 г.

По словам представителя столичной полиции Ларса Бюстрема, всего было два эпизода беспорядков, в обоих участвовали около 30−40 человек. Полиция никого не задержала. Открыто расследование по статьям «Беспорядки» и «Применение насилия в отношении должностного лица».

Как отмечает РИА «Новости», в районе Ринкебю проживает много иммигрантов.