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Происшествия

Угроза снежных лавин сохраняется на дорогах Кыргызстана

В Кыргызстане сохраняется угроза схода снежных лавин на горных автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками сохраняется угроза снежных лавин на участках дорог:

  • Бишкек — Ош: 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу) , 198-265-й километры, (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), 351-365-й километры (перевал Кок-Бель) ;
  • Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу (65-90-й километры);
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя (65-90-й километры);
  • Красная Горка — Ак-Таш (1-9-й километры);
  • Казарман — Акталчат: 67-94-й километры (перевал Кара-Куе) ;
  • Арал — Мин-Куш (1-10-й километры);
  • Каракол — Энильчек: 45-92-й километры (перевал Чон-Ашуу) ;
  • Барскоон — Ак-Шыйрак (60-68-й километры).
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45586/
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