Угроза снежных лавин сохраняется на дорогах Кыргызстана

В Кыргызстане сохраняется угроза схода снежных лавин на горных автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками сохраняется угроза снежных лавин на участках дорог: