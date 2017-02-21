Угроза снежных лавин сохраняется на дорогах Кыргызстана

В Кыргызстане сохраняется угроза схода снежных лавин на горных автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
По ее данным, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками сохраняется угроза снежных лавин на участках дорог:
- Бишкек — Ош: 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу) , 198-265-й километры, (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), 351-365-й километры (перевал Кок-Бель) ;
- Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу (65-90-й километры);
- Ала-Бука — Каныш-Кыя (65-90-й километры);
- Красная Горка — Ак-Таш (1-9-й километры);
- Казарман — Акталчат: 67-94-й километры (перевал Кара-Куе) ;
- Арал — Мин-Куш (1-10-й километры);
- Каракол — Энильчек: 45-92-й километры (перевал Чон-Ашуу) ;
- Барскоон — Ак-Шыйрак (60-68-й километры).