Из-за сошедших снежных лавин некоторые дороги закрыты

Из-за сошедших снежных лавин некоторые дороги Кыргызстана закрыты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, ограничено движение на дороге Бишкек — Ош для грузовых машин, в настоящее время ведутся работы по очистке на участках, где сошли лавины.

Как сообщается, 20 февраля на 76-м километре автодороги Казарман — Акталчат сошла лавина объемом 12 тысяч кубических метров и закрыла дорогу. Пострадавших нет. Приказом главы Тогуз-Тороуской районной администрации дорога закрыта до 22 февраля.

В Токтогульском районе на 23-м километре автодороги Торкент — Толук сошла снежная лавина, перекрыв дорогу. Объем уточняется. Пострадавших нет. Очистка продолжается.