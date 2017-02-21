10:00
+2
USD 69.10
EUR 73.41
RUB 1.19
Происшествия

Из-за сошедших снежных лавин некоторые дороги закрыты

Из-за сошедших снежных лавин некоторые дороги Кыргызстана закрыты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, ограничено движение на дороге Бишкек — Ош для грузовых машин, в настоящее время ведутся работы по очистке на участках, где сошли лавины.

Как сообщается, 20 февраля на 76-м километре автодороги Казарман — Акталчат сошла лавина объемом 12 тысяч кубических метров и закрыла дорогу. Пострадавших нет. Приказом главы Тогуз-Тороуской районной администрации дорога закрыта до 22 февраля.

В Токтогульском районе на 23-м километре автодороги Торкент — Толук сошла снежная лавина, перекрыв дорогу. Объем уточняется. Пострадавших нет. Очистка продолжается.

Также на автодороге Арал — Мин-Куш (Нарынская область) сошла снежная лавина объемом 400–500 кубических метров. Очистка продолжается. В селах Арал и Сары-Булун для водителей организовали пункты питания и обогрева, говорится в сообщении.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45583/
просмотров: 6
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане под снежной лавиной погиб человек
Дорога Бишкек — Ош временно закрыта
Стали известны имена погибших под лавиной в Ошской области
Еще одна женщина стала жертвой снежной лавины сегодня в Кыргызстане
Дети остались под лавиной в Чон-Алайском районе
Снежная лавина парализовала движение на дороге Мырза-Аке — Алайкуу
Угроза схода лавин в Кыргызстане сохраняется
В результате схода снежной лавины погиб военнослужащий
На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина
Лавина перекрыла дорогу Казарман – Акталчат – Нарын
Популярные новости
Изготовление колбасы из&nbsp;мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана
В&nbsp;ГКНБ выяснили, кто сообщил о&nbsp;бомбе в&nbsp;&laquo;Космопарке&raquo; В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»
Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили
Видео ДТП с&nbsp;участием машины Посольства России в&nbsp;Кыргызстане появилось в&nbsp;Сети Видео ДТП с участием машины Посольства России в Кыргызстане появилось в Сети
Бизнес
&laquo;Риха&raquo;: У&nbsp;нас действует целая система контроля качества сырья и&nbsp;продукции «Риха»: У нас действует целая система контроля качества сырья и продукции
MegaCom поддержал первый республиканский турнир по&nbsp;бадминтону MegaCom поддержал первый республиканский турнир по бадминтону
Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на&nbsp;O!TV Популярные кыргызстанские телеканалы стали доступны на O!TV
Алмамбет Шыкмаматов: В&nbsp;Кыргызстане семью заменил клан Алмамбет Шыкмаматов: В Кыргызстане семью заменил клан