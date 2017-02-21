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Происшествия

Самолет врезался в торговый центр в австралийском Мельбурне

Фото: GETTY IMAGES. Дым на месте падения самолета

Легкомоторный самолет сегодня утром врезался в торговый центр рядом с австралийским городом Мельбурном. Об этом сообщило ВВС.

Как отмечается, на борту самолета находились пять человек. Полиция пока не сообщает о числе жертв и пострадавших в результате аварии. Торговый центр в момент инцидента был закрыт.

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс сообщил, что в катастрофе погибли несколько человек. Он назвал это тяжелейшим авиационным происшествием в штате за последние 30 лет.

Фото: АР. Место крушения самолета

Глава полиции штата Виктория Лиза Невилл сообщила, что пять человек летели чартерным рейсом на остров Кинг в Бассовом проливе, который входит в состав штата Тасмания. В полиции пока не знают, погибли ли люди, находившиеся на борту самолета.

Власти Австралии предполагают, что причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. Самолет успел подать сигнал бедствия.

Представитель одного из магазинов, расположенных в торговом комплексе, сообщил, что самолет врезался в складское помещение. По данным компании, никто из ее персонала не пострадал.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45581/
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