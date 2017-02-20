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Происшествия

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии

Фото: Минобороны России/ТАСС. Российская военная колонна в Сирии. Архивное фото

Четверо российских военнослужащих погибли и двое получили ранения 16 февраля в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля, который следовал в составе автомобильной колонны сирийских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

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«Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс (провинция Хомс) в направлении города Хомс», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал 4 километра, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Помимо четырех погибших, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45568/
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