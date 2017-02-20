Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии

Четверо российских военнослужащих погибли и двое получили ранения 16 февраля в сирийской провинции Хомс в результате подрыва автомобиля, который следовал в составе автомобильной колонны сирийских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

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«Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс (провинция Хомс) в направлении города Хомс», — говорится в сообщении.