Видеозапись убийства брата лидера КНДР появилась в сети

В Интернете появилась видеозапись, на которой может быть запечатлен момент убийства брата северокорейского лидера Ким Чон Нама. Об этом пишет Daily Mail.

Как отмечается, на записи из аэропорта Куала-Лумпур видно, как женщина в белом топе подходит к мужчине и брызгает ему в лицо некой жидкостью.

Следует отметить, что одна из подозреваемых уже созналась в совершении нападения. Она сказала, что брызнула мужчине в лицо жидкость согласно сценарию розыгрыша.

По делу об убийстве Ким Чон Нама арестован также химик из КНДР.

Ким Чен Нам должен был вылететь из Куала-Лумпура в Макао, где живет его семья. В настоящее время проводится экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти брата лидера Северной Кореи.

Однако посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чхоль заявил, что Пхеньян не верит в то, что в аэропорту Куала-Лумпур убили единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщило Reuters.

«Прошло семь дней с момента инцидента, но до сих пор не предоставлено ясных заключений о причинах смерти. В данный момент мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определило личность убитого — это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте», — заявил посол.

КНДР не доверяет результатам расследования убийства, которое ведет малайзийская полиция, и настаивает на проведении совместного расследования.

Ранее власти Малайзии отказались передать тело Ким Чен Нама КНДР до тех пор, пока семья убитого не предоставит полиции образец ДНК. В свою очередь Северная Корея призвала Малайзию без промедления выдать тело брата лидера КНДР Ким Чен Ына и передать им отчет о результатах вскрытия.