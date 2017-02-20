Видеозапись убийства брата лидера КНДР появилась в сети

В Интернете появилась видеозапись, на которой может быть запечатлен момент убийства брата северокорейского лидера Ким Чон Нама. Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечается, на записи из аэропорта
Следует отметить, что одна из подозреваемых уже созналась в совершении нападения. Она сказала, что брызнула мужчине в лицо жидкость согласно сценарию розыгрыша.
По делу об убийстве Ким Чон Нама арестован также химик из КНДР.
Ким Чен Нам должен был вылететь из
Однако посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чхоль заявил, что Пхеньян не верит в то, что в аэропорту
«Прошло семь дней с момента инцидента, но до сих пор не предоставлено ясных заключений о причинах смерти. В данный момент мы не можем доверять малайзийской полиции. Посольство определило личность убитого — это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте», — заявил посол.
КНДР не доверяет результатам расследования убийства, которое ведет малайзийская полиция, и настаивает на проведении совместного расследования.
Ранее власти Малайзии отказались передать тело Ким Чен Нама КНДР до тех пор, пока семья убитого не предоставит полиции образец ДНК. В свою очередь Северная Корея призвала Малайзию без промедления выдать тело брата лидера КНДР Ким Чен Ына и передать им отчет о результатах вскрытия.