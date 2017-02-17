Одиннадцать человек пострадали в результате схода снежной лавины в Кыргызстане, сообщает МЧС.

По данным ведомства, все пострадавшие — жители села Жаш-Тилек ( Чон-Алайский район) Ошской области).

Десять человек доставлены в местный центр общеврачебной практики. Еще одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь — мужчина от госпитализации отказался.

В МЧС уточняют, что состояние двоих пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Состояние восьми сельчан удовлетворительное.

В Жаш-Тилеке сейчас дежурит одна бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, снежная масса сошла сегодня примерно в шесть часов утра. Лавина накрыла два дома. Большинству удалось выбраться самостоятельно и при помощи односельчан. Однако двух детей спасти не удалось. Они погибли.