Одиннадцать человек пострадали в результате схода снежной лавины в Кыргызстане, сообщает МЧС.
По данным ведомства, все пострадавшие — жители села
Десять человек доставлены в местный центр общеврачебной практики. Еще одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь — мужчина от госпитализации отказался.
В МЧС уточняют, что состояние двоих пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Состояние восьми сельчан удовлетворительное.
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Напомним, снежная масса сошла сегодня примерно в шесть часов утра. Лавина накрыла два дома. Большинству удалось выбраться самостоятельно и при помощи односельчан. Однако двух детей спасти не удалось. Они погибли.