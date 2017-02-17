17:40
0
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Происшествия

Одиннадцать человек пострадали в результате схода снежной лавины в Кыргызстане

Одиннадцать человек пострадали в результате схода снежной лавины в Кыргызстане, сообщает МЧС.

По данным ведомства, все пострадавшие — жители села Жаш-Тилек (Чон-Алайский район) Ошской области).

Десять человек доставлены в местный центр общеврачебной практики. Еще одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь — мужчина от госпитализации отказался.

В МЧС уточняют, что состояние двоих пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Состояние восьми сельчан удовлетворительное.

В Жаш-Тилеке сейчас дежурит одна бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, снежная масса сошла сегодня примерно в шесть часов утра. Лавина накрыла два дома. Большинству удалось выбраться самостоятельно и при помощи односельчан. Однако двух детей спасти не удалось. Они погибли.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45470/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Еще одна женщина стала жертвой снежной лавины сегодня в Кыргызстане
Дети остались под лавиной в Чон-Алайском районе
Два человека погибли в пожаре в Ысык-Атинском районе Кыргызстана
Из поселка Дачи СУ вывозят верхний слой почвы
Четыре человека пострадали на стройке в Бишкеке
В Чаткале из-за обильного снегопада разрушена кровля школы
Погиб подросток в Иссык-Кульской области
Угроза схода лавин в Кыргызстане сохраняется
На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина
В Иссык-Куле ищут тела утонувших рыбаков
Популярные новости
Изготовление колбасы из&nbsp;мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана
В&nbsp;ГКНБ выяснили, кто сообщил о&nbsp;бомбе в&nbsp;&laquo;Космопарке&raquo; В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»
Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили
Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц