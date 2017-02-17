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Происшествия

Дети остались под лавиной в Чон-Алайском районе

Дети остались под лавиной в Чон-Алайском районе. Снежная масса сошла сегодня примерно в шесть утра и полностью накрыла два жилых дома. Об этом сообщает МЧС Кыргызстана.

По данным ведомства, в связи с обильными снегопадами по республике зафиксировано несколько фактов схода лавин.

Уточняется, что жители села Жаш-Тилек смогли самостоятельно вызволить шестерых членов семьи из одного дома. Во втором доме находилось семь членов семьи. Пятерых также удалось спасти. Под снегом остались дети. Спасатели ищут двух детей.

В МЧС отметили, что в 11.00 сегодня найдено тело одного из мальчиков. В 11.30 из-под снега спасатели извлекли тело второго ребенка.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45467/
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