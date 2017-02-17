Дети остались под лавиной в Чон-Алайском районе. Снежная масса сошла сегодня примерно в шесть утра и полностью накрыла два жилых дома. Об этом сообщает МЧС Кыргызстана.

По данным ведомства, в связи с обильными снегопадами по республике зафиксировано несколько фактов схода лавин.