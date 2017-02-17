16:10
-10
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Происшествия

Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана

Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Бишкеке задержана партия мяса с признаками мертвечины. Непригодное к пище мясо пытались сдать в один из колбасных цехов.

Уточняется, что предприниматели загрузили три туши мертвых коров в машину и пытались выехать в пригород Бишкека. Оперативники сопрвождали грузовик до колбасного цеха, где и произвели задержание.

В ГСБЭП отмечают, что согласно акта ветеринарной службы, мясная продукция имеет характерные признаки мертвечины.

Один из владельцев колбасного цеха попытался дать взятку размером 30 тысяч сомов одному из сотрудников Финпола. При передаче денег он задержан. Ведется расследование.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45464/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
В Панфиловском районе вновь выявлены факты торговли контрабандными ГСМ
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ выяснили, кто сообщил о&nbsp;бомбе в&nbsp;&laquo;Космопарке&raquo; В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»
Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили
Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина
В&nbsp;Бишкеке избит главный редактор издания &laquo;Де-Факто&raquo; В Бишкеке избит главный редактор издания «Де-Факто»
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц