Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана

Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Бишкеке задержана партия мяса с признаками мертвечины. Непригодное к пище мясо пытались сдать в один из колбасных цехов.

Уточняется, что предприниматели загрузили три туши мертвых коров в машину и пытались выехать в пригород Бишкека. Оперативники сопрвождали грузовик до колбасного цеха, где и произвели задержание.

В ГСБЭП отмечают, что согласно акта ветеринарной службы, мясная продукция имеет характерные признаки мертвечины.

Один из владельцев колбасного цеха попытался дать взятку размером 30 тысяч сомов одному из сотрудников Финпола. При передаче денег он задержан. Ведется расследование.