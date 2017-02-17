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Происшествия

Четверых граждан Кыргызстана госпитализировали в психклинику Москвы за 4 дня

С 6 по 9 февраля 2017 года в Психиатрическую клиническую больницу № 1 имени Н. А. Алексеева в Москве госпитализировали четверых граждан Кырыгызстана. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в России.

По ее данным, 13 февраля сотрудник диппредставительства ездил в больницу для оказания помощи гражданам республики. Нашлись родственники, получены копии документов, дана консультация по правовым и консульским вопросам.

В итоге двое кыргызстанцев выписаны и переданы родственникам. Одному из них в связи с утерей паспорта выдали свидетельство на возвращение на родину. Оставшихся двух граждан выпишут в ближайшее время и передадут родственникам.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45428/
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