Причину обвала на стройке в Бишкеке расследует Госэкотехинспекция

Причину обвала на стройплощадке в Бишкеке расследует Госэкотехинспекция. Об этом ИА «24.kg» рассказал заведующий отделом архитектурно-строительного надзора ведомства Жоодарбек Атакеев.

С этой целью создана комиссия. Результаты ее работы станут известны через 15 дней.

«На стройплощадке на пересечении улиц Ибраимова и проспекта Чуй упала не плита перекрытия, а монолитная плита, когда ее заливали бетонным раствором. Под ней находились подпорки», — сказал представитель Госэкотехинспекции.

Читайте по теме Четыре человека пострадали на стройке в Бишкеке

Заказчиком строящегося здания является компания «Дордой сити», сообщили в инспекции.

Напомним, вчера на стройплощадке в результате обвала плиты пострадали пять человек.