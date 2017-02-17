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Происшествия

Причину обвала на стройке в Бишкеке расследует Госэкотехинспекция

Причину обвала на стройплощадке в Бишкеке расследует Госэкотехинспекция. Об этом ИА «24.kg» рассказал заведующий отделом архитектурно-строительного надзора ведомства Жоодарбек Атакеев.

С этой целью создана комиссия. Результаты ее работы станут известны через 15 дней.

«На стройплощадке на пересечении улиц Ибраимова и проспекта Чуй упала не плита перекрытия, а монолитная плита, когда ее заливали бетонным раствором. Под ней находились подпорки», — сказал представитель Госэкотехинспекции.

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Заказчиком строящегося здания является компания «Дордой сити», сообщили в инспекции.

Напомним, вчера на стройплощадке в результате обвала плиты пострадали пять человек.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45388/
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