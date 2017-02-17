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Происшествия

Крупнейший теракт в Пакистане: 74 погибших, более 300 раненых

Фото: EPA/WAQAR HUSSAIN. Пострадавший при взрыве в суфийской мечети Лал Шахбаза Каландара, Пакистан, 16 февраля

Число жертв теракта, произошедшего в четверг вечером в суфийской мечети в городе Сехване в провинции Синд на юге Пакистана, возросло до 74 человек, еще свыше трехсот получили ранения. Об этом сообщил местный телеканал GEO-TV.

Взрыв произошел на входе в суфийскую (суфизм — эзотерическое течение в исламе) мечеть Лал Шахбаза Каландара (знаменитый суфийский философ и поэт 12–13 веков) во время проведения одного из ритуалов.

По словам очевидцев, террорист-смертник предпринял неудачную попытку бросить гранату в толпу молящихся, после чего подорвал себя. Имевшаяся у него при себе самодельная бомба содержала около 8 килограммов динамита, в качестве поражающих элементов использовались болты с гайками.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Схожая террористическая атака произошла 12 ноября 2016 года в суфийской мечети Шаха Нурани в округе Кхуздар провинции Белуджистан. Тогда погибли 52 человека, 102 получили ранения.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45351/
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