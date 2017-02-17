Крупнейший теракт в Пакистане: 74 погибших, более 300 раненых

Число жертв теракта, произошедшего в четверг вечером в суфийской мечети в городе Сехване в провинции Синд на юге Пакистана, возросло до 74 человек, еще свыше трехсот получили ранения. Об этом сообщил местный телеканал
Взрыв произошел на входе в суфийскую (суфизм — эзотерическое течение в исламе) мечеть Лал Шахбаза Каландара (знаменитый суфийский философ и поэт 12–13 веков) во время проведения одного из ритуалов.
По словам очевидцев,
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Схожая террористическая атака произошла 12 ноября 2016 года в суфийской мечети Шаха Нурани в округе Кхуздар провинции Белуджистан. Тогда погибли 52 человека, 102 получили ранения.