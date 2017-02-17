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Происшествия

Главу Samsung арестовали по делу о коррупции

Фото: EPA. 48-летний Ли Чжэ Ен всю жизнь работал в Samsung Group

Один из богатейших бизнесменов Южной Кореи, вице-президент и фактический глава компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ен арестован в связи с коррупционным скандалом, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщила ВВС.

Как отмечается, в январе суд в Южной Корее отклонил запрос на арест Ли Чжэ Ена, но с тех пор в распоряжении суда оказались новые улики.

Ли Чжэ Ен формально занимает пост вице-президента Samsung. Однако после того как его отец и президент компании Ли Гон Хи перенес инфаркт, он считается фактическим главой корпорации.

Его обвиняют в незаконной передаче средств в фонды, подконтрольные Чхве Сун Силь — подруге президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Ли Чжэ Ен отрицает злоупотребление служебным положением.

Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Именно с расследования их деятельности начался коррупционный скандал, приведший к объявлению импичмента Пак Кын Хе.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы на будущих судебных заседаниях добиться справедливости», — говорится в сообщении Samsung Group, которая также настаивает на невиновности топ-менеджера.

В январе Ли допрашивали в течение 22 часов, однако тогда следствие не нашло достаточных оснований для его заключения под стражу.

В свете новых улик и нового обвинения постановлено, что арест — необходимая мера пресечения.

Пресс-служба суда Сеула

По версии обвинения, Ли перечислил 41 миллиард вон ($36 миллионов) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство среди прочего закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству. Следствие не исключает, что пожертвования можно расценить как взятку.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей высокотехнологичной электроники, мобильных телефонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45342/
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