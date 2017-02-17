Несовершеннолетняя задержана за разбойное нападение на пенсионеров

Сотрудники ОВД Жайылского района задержали подозреваемых в разбойных нападениях на пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 6 февраля в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о разбойном нападении на семью в селе Сосновка. Выяснилось, что 88-летний житель села и его 77-летняя жена находились дома, когда примерно в 3.15 в дом ворвались двое неизвестных. Угрожая ножом и физической расправой, злоумышленники вымогали у пенсионеров деньги. Обыскав весь дом, грабители забрали $1,9 тысячи и 40 тысяч сомов, два сотовых телефона и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.

По подозрению в совершении преступления 7 февраля задержан 21-летний Ш.Я. и заключен под стражу сроком на два месяца.

В ходе дальнейших следственных действий установлена причастность обвиняемого к аналогичному преступлению. По предварительным данным, в январе 2017 года он вместе со своей 17-летней сожительницей совершил разбойное нападение на пожилую женщину, забрали 200 сомов, 400 евро и 2 тысячи тенге. По факту также начато расследование.

Сотрудники милиции установили личность соучастницы. 17-летняя Ф.Л. задержана.

Расследование продолжается.