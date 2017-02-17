Несовершеннолетняя задержана за разбойное нападение на пенсионеров

Сотрудники ОВД Жайылского района задержали подозреваемых в разбойных нападениях на пенсионеров. Об этом сообщила
По ее данным, 6 февраля в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение о разбойном нападении на семью в селе Сосновка. Выяснилось, что
Возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.
По подозрению в совершении преступления 7 февраля задержан
В ходе дальнейших следственных действий установлена причастность обвиняемого к аналогичному преступлению. По предварительным данным, в январе 2017 года он вместе со своей
Сотрудники милиции установили личность соучастницы.
Расследование продолжается.