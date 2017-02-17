Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили

Бывший телохранитель президента Эркин Мамбеталиев и граждане Кыргызстана, доставленные с ним в ходе
По ее данным, 15 февраля примерно в 23.30 на пересечении улиц Матросова и Медерова правоохранители остановили полностью тонированные Lexus LX 570 и Chevrolet Suburban.
«В ходе досмотра в салоне автомашин обнаружили охотничьи ружья и травматические оружие. На момент проверки разрешительных документов не имелось. Оружие изъяли и направили на экспертизу. Кроме того, найдено несколько государственных автомобильных номеров. Все задержанные граждане доставлены в отделение милиции для установления личности. Одним из задержанных оказался пассажир одной из автомашин Эркин Мамбеталиев», — добавили в ГУВД.
В пресс-службе пояснили, что один водитель управлял транспортным средством с подложными госавтономерами, а второй — без разрешительных документов и водительского удостоверения.
«Машины водворены на стоянку УПМ города Бишкека за нарушение правил дорожного движения. После составления ряда административных протоколов задержанных отпустили. Собранные материалы направлены на изучение для дальнейшей проверки», — сообщили в