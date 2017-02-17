10:02
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Происшествия

В Австралии мотоциклист чудом спасся из-под колес скоростного поезда

В Интернете появилось видео, где австралийский мотоциклист в последний момент успевает выскочить из-под колес скоростного поезда. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Как отмечается, инцидент произошел недалеко от города Баллана, штат Виктория. Мужчина выехал на насыпь, но его мотоцикл застрял в железнодорожном полотне. Австралиец буквально выпрыгивает из-под колес надвигающегося поезда.

По словам машиниста поезда Колина Шарпа, пассажирский состав двигался со скоростью 160 километров в час. На видео слышны гудки, которыми он пытался предупредить мотоциклиста.

Колин Шарп заявил, что опубликовал видео «в назидание всем нарушителям». При этом машинист добавил, что железнодорожный переезд находится всего в 50 метрах от места происшествия.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45259/
просмотров: 650
Версия для печати
Материалы по теме
В России семейная пара из Кыргызстана месяц живет на трассе из-за сломанного авто
Ранним утром в китайском городе Вэньчжоу рухнули четыре жилых дома
На окраине Бишкека на железнодорожном переезде поезд столкнулся с автомашиной
В районе столичной ТЭЦ обнаружили части тела неизвестной женщины
Врачи оценивают состояние эксперта Кадыра Маликова как тяжелое
Эксперт Кадыр Маликов находится в больнице с колото-резаными ранами
Из упавшего бензовоза в реку Чычкан вытекает горючее
В бишкекском ЦУМе упала кабина лифта, два человека погибли
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ выяснили, кто сообщил о&nbsp;бомбе в&nbsp;&laquo;Космопарке&raquo; В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»
Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина
Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили
В&nbsp;Бишкеке избит главный редактор издания &laquo;Де-Факто&raquo; В Бишкеке избит главный редактор издания «Де-Факто»
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!