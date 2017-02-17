В Австралии мотоциклист чудом спасся из-под колес скоростного поезда

В Интернете появилось видео, где австралийский мотоциклист в последний момент успевает выскочить
Как отмечается, инцидент произошел недалеко от города Баллана, штат Виктория. Мужчина выехал на насыпь, но его мотоцикл застрял в железнодорожном полотне. Австралиец буквально выпрыгивает
По словам машиниста поезда Колина Шарпа, пассажирский состав двигался со скоростью
Колин Шарп заявил, что опубликовал видео «в назидание всем нарушителям». При этом машинист добавил, что железнодорожный переезд находится всего в