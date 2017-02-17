В Австралии мотоциклист чудом спасся из-под колес скоростного поезда

В Интернете появилось видео, где австралийский мотоциклист в последний момент успевает выскочить из-под колес скоростного поезда. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Как отмечается, инцидент произошел недалеко от города Баллана, штат Виктория. Мужчина выехал на насыпь, но его мотоцикл застрял в железнодорожном полотне. Австралиец буквально выпрыгивает из-под колес надвигающегося поезда.

По словам машиниста поезда Колина Шарпа, пассажирский состав двигался со скоростью 160 километров в час. На видео слышны гудки, которыми он пытался предупредить мотоциклиста.