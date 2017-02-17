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Происшествия

За перевозку наркотиков задержан житель Чуйской области

За перевозку наркотического вещества задержали жителя Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба Иссык-Кульского УВД.

По ее данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий 15 февраля на автодороге Каракол — Бишкек в селе Кудургу Тюпского района остановили автомашину «Субару Форестер». При ее досмотре служебная собака нашла у 23-летнего пассажира, жителя села Джаны-Джол Чуйской области, 163 грамма гашиша.

Также при обыске в доме ранее судимого за незаконное хранение наркотиков 50-летнего жителя села Качыбек обнаружено 720 граммов гашиша.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 246 УК КР (незаконные хранение, перевозка без цели сбыта). Ведется следствие.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45254/
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