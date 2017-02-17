Журналистов застрелили во время прямого эфира в Доминикане

Двух журналистов радио 103FM застрелили во время прямого эфира в доминиканском городе Сан- Педро-де-Макорис . Об этом сообщило ВВС.

Как отмечается, один из журналистов во время эфира вел прямую трансляцию в «Фейсбуке». На записи, длящейся около двух минут, выступление ведущего Луиса Мануэля Медины прерывается звуками выстрелов и женскими криками.

Помимо Медины погиб продюсер радиостанции Лео Мартинес. Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и находится в больнице.

Фото: ЕРА. Погибли журналист и продюсер радио, еще одна женщина получила ранения

В полиции сообщили, что после нападения задержали троих человек. Им обвинения еще не предъявлены. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.