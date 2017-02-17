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Происшествия

Журналистов застрелили во время прямого эфира в Доминикане

Фото: ЕРА. После нападения на журналистов задержали троих подозреваемых

Двух журналистов радио 103FM застрелили во время прямого эфира в доминиканском городе Сан-Педро-де-Макорис. Об этом сообщило ВВС.

Как отмечается, один из журналистов во время эфира вел прямую трансляцию в «Фейсбуке». На записи, длящейся около двух минут, выступление ведущего Луиса Мануэля Медины прерывается звуками выстрелов и женскими криками.

Помимо Медины погиб продюсер радиостанции Лео Мартинес. Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и находится в больнице.

Фото: ЕРА. Погибли журналист и продюсер радио, еще одна женщина получила ранения

В полиции сообщили, что после нападения задержали троих человек. Им обвинения еще не предъявлены. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.

По данным полиции Доминиканы, на чуть менее чем 10-миллионное население страны приходится 200 тысяч единиц огнестрельного оружия. С помощью него в стране ежегодно совершаются около 70 процентов убийств.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45239/
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