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В Бишкеке задержали банду, грабившую пенсионеров

В Бишкеке задержали банду, грабившую пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Пресс-служба ГУВД
Фото: Пресс-служба ГУВД . Марковская Наталья Ильинична, 1981 г.р., Марковская Кристина Валентиновна, 2000 г.р., Казанкова Светлана Викторовна, 1994 г.р.

По ее данным, женщины представлялись работниками Социального фонда, войдя в доверие, проникали в дом, где похищали накопленные денежные средства и ювелирные изделия.

«Одна женщина заботливо мерила давление, вторая стояла на «шухере», а третья обыскивала дом доверчивых пенсионеров», — пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе.

Следственный отдел УВД Первомайского района возбудил уголовное дело. Ведется следствие по установлению причастности к аналогичным преступлениям в Бишкеке и Чуйской области.

ГУВД столицы просит всех, кто пострадал от преступных деяний вышеуказанных лиц, сообщить по телефонам:

(0778) 75-00-05, (0553) 10-26-31, (0705) 77-43-77.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45237/
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