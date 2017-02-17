В Бишкеке задержали банду, грабившую пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Фото: Пресс-служба ГУВД . Марковская Наталья Ильинична, 1981 г.р., Марковская Кристина Валентиновна, 2000 г.р., Казанкова Светлана Викторовна, 1994 г.р.

По ее данным, женщины представлялись работниками Социального фонда, войдя в доверие, проникали в дом, где похищали накопленные денежные средства и ювелирные изделия.

«Одна женщина заботливо мерила давление, вторая стояла на «шухере», а третья обыскивала дом доверчивых пенсионеров», — пояснили ИА «24.kg» в пресс-службе .

Следственный отдел УВД Первомайского района возбудил уголовное дело. Ведется следствие по установлению причастности к аналогичным преступлениям в Бишкеке и Чуйской области.

ГУВД столицы просит всех, кто пострадал от преступных деяний вышеуказанных лиц, сообщить по телефонам: