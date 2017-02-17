В Бишкеке задержали банду, грабившую пенсионеров. Об этом сообщила
По ее данным, женщины представлялись работниками Социального фонда, войдя в доверие, проникали в дом, где похищали накопленные денежные средства и ювелирные изделия.
«Одна женщина заботливо мерила давление, вторая стояла на «шухере», а третья обыскивала дом доверчивых пенсионеров», — пояснили ИА «24.kg» в
Следственный отдел УВД Первомайского района возбудил уголовное дело. Ведется следствие по установлению причастности к аналогичным преступлениям в Бишкеке и Чуйской области.
ГУВД столицы просит всех, кто пострадал от преступных деяний вышеуказанных лиц, сообщить по телефонам: