10:03
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Происшествия

Подозреваемый в нападении на туристов в районе «Бураны» задержан

Задержан подозреваемый в нападении на туристов в районе башни «Бурана» в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 9 февраля возле города Токмака несколько граждан после осмотра музейного комплекса «Бурана» остановились на обочине.

Как сообщается, в это время к ним подошли двое нетрезвых мужчин азиатской внешности, попытались побить их и отобрать видеокамеру. Когда туристы сели в машину и уехали, злоумышленники на автомашине марки ВАЗ-2109 устроили погоню за ними. После столкновения с авто туристов мужчины быстро скрылись с места ДТП.

Один из пострадавших обратился с заявлением в ОВД Чуйского района с просьбой принять меры в отношении нападавших.

По подозрению в хулиганстве задержан владелец автомашины ВАЗ-2109, 22-летний житель Токмака. Возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45224/
просмотров: 1011
Версия для печати
Материалы по теме
Журналистов застрелили во время прямого эфира в Доминикане
В Бишкеке избит главный редактор издания «Де-Факто»
Родители несовершеннолетних напали на инспекторов ИДН
Китайские туристы напали на гидов из-за того, что не увидели северное сияние
Нападением на журналистов закончился рейд Госсанэпиднадзора в Бишкеке
В Кыргызстане за избиение парня уволили двух милиционеров
В Бишкеке совершен вооруженный налет на кафе китайской кухни
Задержан мужчина, пытавшийся задушить восьмилетнюю девочку
В бишкекском кафе избили журналиста и сломали видеокамеру
На видео в Интернете избивают человека якобы сотрудники Первомайского РОВД
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ выяснили, кто сообщил о&nbsp;бомбе в&nbsp;&laquo;Космопарке&raquo; В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»
Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина
Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили
В&nbsp;Бишкеке избит главный редактор издания &laquo;Де-Факто&raquo; В Бишкеке избит главный редактор издания «Де-Факто»
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!