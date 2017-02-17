Подозреваемый в нападении на туристов в районе «Бураны» задержан

Задержан подозреваемый в нападении на туристов в районе башни «Бурана» в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 9 февраля возле города Токмака несколько граждан после осмотра музейного комплекса «Бурана» остановились на обочине.

Как сообщается, в это время к ним подошли двое нетрезвых мужчин азиатской внешности, попытались побить их и отобрать видеокамеру. Когда туристы сели в машину и уехали, злоумышленники на автомашине марки ВАЗ-2109 устроили погоню за ними. После столкновения с авто туристов мужчины быстро скрылись с места ДТП.

Один из пострадавших обратился с заявлением в ОВД Чуйского района с просьбой принять меры в отношении нападавших.