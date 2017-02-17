Подозреваемую в убийстве брата лидера КНДР задержали в Малайзии

Полиция Малайзии сообщили о задержании в аэропорту Куала-Лумпура женщины, подозреваемой в причастности к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чон Нама. Об этом сообщило ВВС.

По данным королевской полиции Малайзии, задержанная — 18-летняя гражданка Вьетнама. В момент задержания она была одна, уточнили правоохранители.

Ранее южнокорейские СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама. Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в Куала-Лумпуре . На снимке женщина в футболке с надписью LOL.

Старшего брата лидера КНДР Ким Чон Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Южнокорейский телеканал Chosun сообщил, что его отравили с помощью игл с ядом. Сообщалось, что на него напали две женщины, после чего скрылись с места преступления.

Источник ВВС, знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.

Старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын — Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею в декабре 2011 года.

У Ким Чен Ына и Ким Чон Нама — разные матери. В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао.