Подозреваемую в убийстве брата лидера КНДР задержали в Малайзии

Полиция Малайзии сообщили о задержании в аэропорту
По данным королевской полиции Малайзии, задержанная —
Ранее южнокорейские СМИ опубликовали фото одной из подозреваемых в убийстве Ким Чон Нама. Изображение сделано одной из камер видеонаблюдения в
Старшего брата лидера КНДР Ким Чон Нама убили в аэропорту
Источник ВВС, знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление.
Старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чон Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.
В итоге преемником стал другой сын — Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею в декабре 2011 года.
У Ким Чен Ына и Ким Чон Нама — разные матери. В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао.