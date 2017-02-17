10:03
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Происшествия

Снежная лавина парализовала движение на дороге Мырза-Аке — Алайкуу

Снежная лавина парализовала движение на дороге Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, снежная масса объемом примерно пять тысяч кубических метров сошла сегодня в 14.10 на 75-м километре автодороги. Пострадавших нет.

Также сообщается, что из-за обильного снегопада рухнула кровля филиала ОАО «Кыргызтелеком» в селе Уч-Терек одноименного айыльного аймака Токтогульского района Джалал-Абадской области. Пострадавших нет, сумма ущерба уточняется.

Напомним, сегодня в одном из сел Джалал-Абадской области также из-за снега рухнула кровля средней школы.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45219/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Угроза схода лавин в Кыргызстане сохраняется
В результате схода снежной лавины погиб военнослужащий
На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина
Лавина перекрыла дорогу Казарман – Акталчат – Нарын
В Нарынской области найдено тело чабана, погибшего под лавиной
В Кыргызстане на горных дорогах продолжается принудительный спуск лавин
На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина, дорога закрыта
На автодороге Бишкек - Ош продолжается принудительный спуск лавин
На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина
Автодорога Мырза-Аке - Алайкуу временно закрыта из-за снегопада
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ выяснили, кто сообщил о&nbsp;бомбе в&nbsp;&laquo;Космопарке&raquo; В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»
Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина
Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили
В&nbsp;Бишкеке избит главный редактор издания &laquo;Де-Факто&raquo; В Бишкеке избит главный редактор издания «Де-Факто»
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!