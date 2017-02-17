Снежная лавина парализовала движение на дороге Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу в Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, снежная масса объемом примерно пять тысяч кубических метров сошла сегодня в 14.10 на 75-м километре автодороги. Пострадавших нет.

Также сообщается, что из-за обильного снегопада рухнула кровля филиала ОАО «Кыргызтелеком» в селе Уч-Терек одноименного айыльного аймака Токтогульского района Джалал-Абадской области. Пострадавших нет, сумма ущерба уточняется.