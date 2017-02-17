Оружие изъято на юге Кыргызстана

Милиционеры изъяли оружие и боеприпасы на юге Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудниками ОВД Кара-Кульджинского района Ошской области проведена оперативная работа. В результате у 57-летнего местного жителя обнаружено и изъято незаконно хранящееся охотничье ружье.

В селе Кара-Бак Баткенского района милиционеры изъяли два затвора от охотничьего ружья ТОЗ-8 , нож, 9 патронов калибра 5,45 и 14 патронов калибра 5,6. Изъятое принадлежат 30-летнему местному жителю.

У 47-летнего жителя Ляйлякского района Баткенской области изъято незаконно хранящееся ружье ИЖ-16 .

Проводятся проверки.