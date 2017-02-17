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Происшествия

МИД не подтвердил убийство в Анкаре кыргызстанки

Сотрудникам Посольства КР В Турции никто не подтвердил информацию об убийстве гражданки КР. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, в связи с появлением в социальных сетях информации о том, что в Анкаре в районе улицы Кызылай убита гражданка Кыргызстана, Посольство незамедлительно начало работу по установлению факта.

Сотрудники Посольства с утра 13 февраля посетили все рестораны и кафе, которые посещают граждане стран Центральной Азии, однако никто не подтвердил информацию о том, что в данном районе в эти или другие дни была убита гражданка КР или кто-либо из жителей других стран Центральной Азии.

Представители Посольства встретились с районным управлением полиции, которые также не подтвердили информацию, в ином случае диппредставительство было бы незамедлительно проинформировано.

Министерство продолжает работу по изучению данной информации.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45106/
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