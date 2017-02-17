Пассажиры напали на сотрудников авиакомпании из-за отложенного рейса в Китае

В международном аэропорту Куньмин Чаншуй, обслуживающем столицу китайской провинции Юньнань, пассажиры, узнав о задержке рейса, с кулаками набросились на сотрудников авиакомпании. Об этом сообщила газета The Sun.

По информации издания, драка произошла в зоне вылета. Успокоить хулиганов бросились работники аэропорта и случайные прохожие.

Стоит отметить, что ранения получили сразу несколько участников драки. Пассажиры, которые набросились на персонал, находились в нетрезвом состоянии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.