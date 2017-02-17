10:04
+1
USD 69.11
EUR 73.48
RUB 1.21
Происшествия

Пассажиры напали на сотрудников авиакомпании из-за отложенного рейса в Китае

В международном аэропорту Куньмин Чаншуй, обслуживающем столицу китайской провинции Юньнань, пассажиры, узнав о задержке рейса, с кулаками набросились на сотрудников авиакомпании. Об этом сообщила газета The Sun.

По информации издания, драка произошла в зоне вылета. Успокоить хулиганов бросились работники аэропорта и случайные прохожие.

Стоит отметить, что ранения получили сразу несколько участников драки. Пассажиры, которые набросились на персонал, находились в нетрезвом состоянии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45103/
просмотров: 788
Версия для печати
Материалы по теме
Родители пострадавшего в драке школьника отказались от заявления
Китайские туристы напали на гидов из-за того, что не увидели северное сияние
Китаец поймал жену за волосы и спас ее от падения с крыши
Новые случаи заражения человека птичьим гриппом выявили в Китае и на Тайване
Три пятиэтажки рухнули в Китае
На видео в Интернете избивают человека якобы сотрудники Первомайского РОВД
Школьник получил ножевое ранение. Третий случай за неделю в Кыргызстане
Поножовщиной закончились школьные соревнования в Кыргызстане
Школьник погиб в массовой драке в Нарынской области
Крушение «Боинга–747». Ущерб, нанесенный аэропорту «Манас», пока не подсчитан
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ выяснили, кто сообщил о&nbsp;бомбе в&nbsp;&laquo;Космопарке&raquo; В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»
Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина
Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили Ранее задержанного Эркина Мамбеталиева отпустили
В&nbsp;Бишкеке избит главный редактор издания &laquo;Де-Факто&raquo; В Бишкеке избит главный редактор издания «Де-Факто»
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»
Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций Мобильный оператор О! запустил 35 новых базовых станций
Цена Интернета от&nbsp;&laquo;Кыргызтелекома&raquo; для &laquo;Умной школы&raquo;&nbsp;&mdash; 1,5 тысячи сомов в&nbsp;месяц Цена Интернета от «Кыргызтелекома» для «Умной школы» — 1,5 тысячи сомов в месяц
4G LTE от&nbsp;MegaCom теперь в&nbsp;Таласе! 4G LTE от MegaCom теперь в Таласе!