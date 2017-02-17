В Кыргызстане ищут пропавшую девушку

В Кыргызстане разыскивается без вести пропавшая 19-летняя Алтынай Галымова. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Ак-Жол»

По ее данным, девушка 4 февраля въехала в КР из Казахстана, границу пересекла через КППи пропала.

Приметы: рост 160- 165 сантиметров , среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвечены, глаза большие карие.