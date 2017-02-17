В Кыргызстане ищут пропавшую девушку

В Кыргызстане разыскивается без вести пропавшая 19-летняя Алтынай Галымова. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По ее данным, девушка 4 февраля въехала в КР из Казахстана, границу пересекла через КПП «Ак-Жол»
и пропала.
Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвечены, глаза большие карие.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просим позвонить по телефонам: дежурная часть ГУВД Чуйской области 0312430127, 0557464664, 0708017059, 0554492528.