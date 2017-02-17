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Происшествия

Компоненты для химического оружия пытались вывезти из России в Кыргызстан

Житель Екатеринбурга пытался вывезти на оборонный завод в Кыргызстане около семи тонн особо опасных материалов, которые могли использоваться для создания оружия массового поражения. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря Уральского таможенного управления Екатерину Демянчук.

Под видом обычного металлопроката пытался вывезти за пределы России 6,9 тонны металлических прутков из сплава АК-6 (алюминиевый деформируемый сплав) и 400 килограммов ядовитого вещества — триэтаноламина марки «Б».

По словам таможенников, этот груз могли использовать для создания оружия массового поражения.

«Незаконно вывезти опасные грузы пытались через Казахстан, так как страна входит в Таможенный союз и товары не требуют декларирования. Конечной точкой путешествия металлических прутков был оборонный завод в Кыргызстане», — сказала представитель таможни.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ. За попытку вывезти прутки из сплава АК-6 суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в 50 тысяч рублей.

Екатерина Демянчук отметила, что расследование попытки вывоза триэтаноламина марки «Б» в настоящее время продолжается.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45099/
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