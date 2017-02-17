Компоненты для химического оружия пытались вывезти из России в Кыргызстан

Житель Екатеринбурга пытался вывезти на оборонный завод в Кыргызстане около семи тонн особо опасных материалов, которые могли использоваться для создания оружия массового поражения. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на
Под видом обычного металлопроката пытался вывезти за пределы России 6,9 тонны металлических прутков из сплава
По словам таможенников, этот груз могли использовать для создания оружия массового поражения.
«Незаконно вывезти опасные грузы пытались через Казахстан, так как страна входит в Таможенный союз и товары не требуют декларирования. Конечной точкой путешествия металлических прутков был оборонный завод в Кыргызстане», — сказала представитель таможни.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РФ. За попытку вывезти прутки из сплава
Екатерина Демянчук отметила, что расследование попытки вывоза триэтаноламина марки «Б» в настоящее время продолжается.