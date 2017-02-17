Восемь членов «Хизб ут-Тахрира» задержали в Кыргызстане

В одном из кафе Кара-Суйского района на юге Кыргызстана 10 февраля задержали восемь активных членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир », организовавших собрание после пятничного намаза. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, задержание произошло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в сентябре 2016 года. Тогда задержали имама одной из мечетей города Оша. По месту его жительства изъяли материалы экстремистского толка.

При обыске в домах трех задержанных обнаружили литературу и видеоматериалы экстремистско-террористического характера. При этом один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности.