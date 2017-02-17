Не менее 32 человек погибли в результате автоаварии в Тайване

Не менее 32 человек погибли в результате аварии экскурсионного автобуса, перевернувшегося вчера вечером на шоссе в Тайбэе. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную администрацию.

В автобусе находились 44 человека, включая водителя и гида. Большинство пассажиров — пожилые люди, сообщили представители пожарного управления.

Как отмечается, 30 человек из числа погибших скончались на месте, двое умерли в больнице. Еще 12 пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице.

По данным полиции, в автобусе не было туристов из континентальной части Китая и других стран.

Поздно вечером возвращавшийся с экскурсии в город Тайчжун автобус предположительно превысил скорость, врезался в отбойник и вылетел с шоссе.