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Происшествия

Не менее 32 человек погибли в результате автоаварии в Тайване

Фото: ИА «Синьхуа». Спасатели работают на месте аварии

Не менее 32 человек погибли в результате аварии экскурсионного автобуса, перевернувшегося вчера вечером на шоссе в Тайбэе. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную администрацию.

В автобусе находились 44 человека, включая водителя и гида. Большинство пассажиров — пожилые люди, сообщили представители пожарного управления.

Как отмечается, 30 человек из числа погибших скончались на месте, двое умерли в больнице. Еще 12 пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице.

По данным полиции, в автобусе не было туристов из континентальной части Китая и других стран.

Поздно вечером возвращавшийся с экскурсии в город Тайчжун автобус предположительно превысил скорость, врезался в отбойник и вылетел с шоссе.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45025/
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