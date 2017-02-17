Аферисты обманывали пенсионеров, представляясь сотрудниками спецкомиссии Путина

В Бишкеке задержаны мошенники, которые обманывали пенсионеров. Чтобы войти к доверие к пожилым людям, они представлялись сотрудниками спецкомиссии президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Отмечается, что в милицию с заявлением обратилась пенсионерка, 1934 года рождения. Мошенники, представившись представителями российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени Владимира Путина, украли у нее 939 тысяч сомов.

Оперативники задержали восьмерых человек, уроженцев Узбекистана. Сейчас в их домах ведутся обыски. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкека. Также отрабатывается их возможная причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Бишкека. Задержанные уже дали признательные показания по пяти аналогичным фактам.