Больше 33 килограммов марихуаны заготовил для себя житель Токтогульского района

У жителя Токтогульского района обнаружены марихуана и гашиш. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в Службу МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила информация о том, что у жителя села Жаны-Озгоруш хранится наркотическое средство.

В результате осмотра дома и хозяйственных построек 33-летнего местного жителя сотрудники милиции обнаружили четыре мешка марихуаны (33 килограмма и, три трехлитровые банки гашиша ( 6 килограммов ).

Он пояснил, что самостоятельно изготовил наркотическое средство из дикорастущих кустов конопли для личного употребления.

Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.