Больше 33 килограммов марихуаны заготовил для себя житель Токтогульского района

У жителя Токтогульского района обнаружены марихуана и гашиш. Об этом сообщила
По ее данным, в Службу МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила информация о том, что у жителя села
В результате осмотра дома и хозяйственных построек
Он пояснил, что самостоятельно изготовил наркотическое средство из дикорастущих кустов конопли для личного употребления.
Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.