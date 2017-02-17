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Происшествия

Больше 33 килограммов марихуаны заготовил для себя житель Токтогульского района

У жителя Токтогульского района обнаружены марихуана и гашиш. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в Службу МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков поступила информация о том, что у жителя села Жаны-Озгоруш хранится наркотическое средство.

В результате осмотра дома и хозяйственных построек 33-летнего местного жителя сотрудники милиции обнаружили четыре мешка марихуаны (33 килограмма и, три трехлитровые банки гашиша (6 килограммов).

Он пояснил, что самостоятельно изготовил наркотическое средство из дикорастущих кустов конопли для личного употребления.

Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44990/
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