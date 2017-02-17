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Происшествия

Опубликовано видео разрушения боевиками ИГ памятников Пальмиры

Министерство обороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками «Исламского государства» объектов древней Пальмиры в Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры (Тадмора) и прилегающих районов «зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города».

Уточняется, что на кадрах отчетливо видно, что террористы взорвали процениум — центральную часть древнего римского театра — и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году).
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44917/
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