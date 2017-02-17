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Происшествия

Родители несовершеннолетних напали на инспекторов ИДН

Во время профилактических рейдовых мероприятий несколько жителей села Милянфан напали на инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что 8—10 февраля на территории Ысык-Атинского района, как и во всех регионах республики, силами сотрудников ОВД с участием инспекторов ИДН проведен рейд «Лидер» по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

«Одна из его задач — выявление подростков, находящихся в ночное время без надзора родителей в общественных местах, в том числе в интернет-клубах, игровых залах», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, 9 февраля примерно в 22.45 на территории села Милянфан инспекторы ИДН заметили на улице группу подростков, вышедших из кафе. Для оформления необходимых документов и установления личности несовершеннолетних их попытались доставить в отделение милиции.

«Однако путь автомобилю, в котором кроме сотрудников правоохранительных органов находились и несовершеннолетние, преградил микроавтобус «Мерседес-Бенц, а следом врезался «Мерседес-500», — говорится в сообщении.

По данным МВД, из машин вышли родители подростков (15–20 человек) и начали разбираться в ситуации с инспекторами ИДН. Один из мужчин ударил инспектора в лицо. Позже милиционер вынужден был обратиться в медицинское учреждение. «Успокоили толпу прибывшие из РОВД сотрудники. Представителями уполномоченного органа по защите детей и семей (соцработниками) мэрии на месте в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 65 (неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего) Кодекса об административной ответственности КР», — сообщили в МВД.

Также составлен протокол по факту совершения ДТП. Проводится доследственная проверка. Назначены соответствующие экспертизы. Автомашина «Мерседес-500» поставлена на штрафстоянку.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44914/
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