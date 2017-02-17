Родители несовершеннолетних напали на инспекторов ИДН

Во время профилактических рейдовых мероприятий несколько жителей села Милянфан напали на инспекторов по делам несовершеннолетних. Об этом сообщила
Уточняется, что
«Одна из его задач — выявление подростков, находящихся в ночное время без надзора родителей в общественных местах, в том числе в
По информации ведомства, 9 февраля примерно в 22.45 на территории села Милянфан инспекторы ИДН заметили на улице группу подростков, вышедших из кафе. Для оформления необходимых документов и установления личности несовершеннолетних их попытались доставить в отделение милиции.
«Однако путь автомобилю, в котором кроме сотрудников правоохранительных органов находились и несовершеннолетние, преградил микроавтобус
По данным МВД, из машин вышли родители подростков (15–20 человек) и начали разбираться в ситуации с инспекторами ИДН. Один из мужчин ударил инспектора в лицо. Позже милиционер вынужден был обратиться в медицинское учреждение. «Успокоили толпу прибывшие из РОВД сотрудники. Представителями уполномоченного органа по защите детей и семей (соцработниками) мэрии на месте в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 65 (неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего) Кодекса об административной ответственности КР», — сообщили в МВД.
Также составлен протокол по факту совершения ДТП. Проводится доследственная проверка. Назначены соответствующие экспертизы. Автомашина