Виновником массового ДТП в Новосибирске стал кыргызстанец

Кыргызстанец стал виновником массового ДТП в Новосибирске. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила новосибирская служба эвакуации АСТ-54 .

По ее данным, на пересечении улиц Автогенной и Никитина в Октябрьском районе автомашина Honda Stepwgn с кыргызскими номерами врезалась в Mercedes-Benz . Из-за этого автомобиль задел Lexus RX300 и Kia Rio. Lexus после удара врезался в Nissan Wingroad.

В результате аварии больше всего пострадали Honda Stepwgn и Mercedes-Benz. Остальные автомобили получили незначительные повреждения.

Как сообщили свидетели, виновником ДТП стал водитель из Кыргызстана. Кроме того, очевидцы рассказали, что после столкновения единственный человек, находившийся в автомобиле, вылез через заднюю дверь. Когда его спросили, где водитель, тот лаконично ответил, что он умер. Сейчас виновника происшествия ищут другие участники аварии.