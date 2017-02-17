Китайские туристы напали на гидов из-за того, что не увидели северное сияние

Гиды, сопровождавшие группу китайских туристов в туре «Охота за северным сиянием» в финской Лапландии, были вынуждены вызвать полицию, поскольку опасались расправы от китайцев, которые так и не увидели природный феномен. Об этом сообщило ИА FlashSiberia.

«Полиции пришлось успокоить несколько китайских туристов, которые посчитали себя обманутыми», — сообщило агентство.

В Финляндии в этом году отмечают невероятный наплыв туристов из Азии. Туры «Охота за северным сиянием», во время которых туристов вывозят за город и дают полюбоваться северным сиянием, одни из самых популярных.

Природный феномен можно наблюдать довольно часто в северных широтах. Однако когда небо скрыто облаками, сияние бывает трудно увидеть.