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Происшествия

Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

Фото: Nina Hindmarsh/Fairfax Media

Более 400 китов выбросились на берег на севере новозеландского Южного острова. Об этом пишет издание The New Zealand Herald.

Сообщается, что в результате инцидента погибли около 300 особей. Благодаря усилиям службы спасения 100 млекопитающих вернули обратно в море.

Однако спасенные киты не уплывают далеко от берега. Эксперты опасаются, что они вновь попытаются выброситься на берег.

На данный момент причины происшествия не уточняются. Инцидент является одним из крупнейших случаев массовой гибели млекопитающих за всю историю наблюдений.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44790/
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