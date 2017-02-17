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Происшествия

Учебные взрывные устройства обнаружили в Бишкеке

В Бишкеке в мусорном баке обнаружены учебные взрывные устройства. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

По его данным, горожанин обнаружил подозрительные предметы, похожие на взрывные устройства. На место экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.

Оказалось, что это три учебные мины, одна из них противотанковая, пустые магазины ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) и пулемета Дегтярева. Каких-либо других взрывных устройств и боеприпасов не обнаружено.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту.

Сообщается, что при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, следует немедленно сообщить в дежурную часть или по телефону 102, обозначить место и увести людей на безопасное расстояние (не менее 300 метров).
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44765/
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