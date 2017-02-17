Учебные взрывные устройства обнаружили в Бишкеке

В Бишкеке в мусорном баке обнаружены учебные взрывные устройства. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.
По его данным, горожанин обнаружил подозрительные предметы, похожие на взрывные устройства. На место экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР.
Оказалось, что это три учебные мины, одна из них противотанковая, пустые магазины ППШ (
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному факту.
Сообщается, что при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, следует немедленно сообщить в дежурную часть или по телефону 102, обозначить место и увести людей на безопасное расстояние (не менее 300 метров).