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Происшествия

Нападением на журналистов закончился рейд Госсанэпиднадзора в Бишкеке

Рейд Госсанэпиднадзора на один из складов муки в восточной промзоне Бишкека окончился серьезной потасовкой и нападением на журналистов «Пятого канала». Об этом сообщает шеф-редактор Дмитрий Ложников.

По его словам, сегодня утром санитарные службы вместе с сотрудниками СМИ прибыли на склад, где, по предварительным данным, находилась крупная партия муки, не соответствующей стандартам качества, а именно не обогащенной железом.

«Однако провести проверку не удалось. Находившиеся на складе люди начали в агрессивной форме выгонять сотрудников Госсанэпиднадзора и выталкивать журналистов. Управляющий складом попытался сначала забрать камеру у оператора, потом удостоверение. Факт запечатлен на видео», — отметил Дмитрий Ложников.

Дмитрий Ложников отметил, что рейд был санкционирован: «Ранее санэпиднадзор просил ГУВД Бишкека дать наряд милиции, чтобы обеспечить безопасность участников проверки. Однако ГУВД проигнорировало эту просьбу».
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44750/
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