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Происшествия

Угроза схода лавин в Кыргызстане сохраняется

Угроза схода снежных лавин на дорогах Кыргызстана сохраняется. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в связи с ожидаемыми осадками 7—9 февраля возможен сход лавин на следующих участках республиканских и региональных дорог:

  • Бишкек — Ош, километры 121–138 (перевал Тоо-Ашуу), 198–265 (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), 351–365 (перевал Кок-Бель);
  • Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, километры 65–90;
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя, километры 65–90;
  • Красная-Горка — Ак-Таш, километры 1–9;
  • Казарман — Актал-Чат, километры 67–94 (перевал Кара-Куе);
  • Арал — Мин-Куш, километры 1–10;
  • Каракол — Энильчек, километры 45–92 (перевал Чон-Ашуу);
  • Барскоон — Ак-Шийрак, километры 60–68 (перевалы Барскоон, Суек).

Возможна гололедица, поэтому водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами.

Также на отдельных участках автодорог Бишкек — Ош, Ала-Бука — Джаны-Базар — Кировка, Красная-Горка — Ак-Таш, Казарман — Актал-Чат, Арал — Мин-Куш, Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу произведен принудительный спуск лавин.

Кроме того, в связи с многочисленными снежными лавинами до 8 февраля закрыта дорога Казарман — Актал-Чат.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/44551/
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