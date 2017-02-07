Угроза схода лавин в Кыргызстане сохраняется

Угроза схода снежных лавин на дорогах Кыргызстана сохраняется. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в связи с ожидаемыми осадками 7—9 февраля возможен сход лавин на следующих участках республиканских и региональных дорог:

Бишкек — Ош, километры 121–138 (перевал Тоо-Ашуу ), 198–265 (перевал Ала-Бель , ущелье Чычкан), 351–365 (перевал Кок-Бель );

), 198–265 (перевал , ущелье Чычкан), 351–365 (перевал ); Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, километры 65–90;

— — Алайкуу, километры 65–90; Ала-Бука — Каныш-Кыя , километры 65–90;

— , километры 65–90; Красная-Горка — Ак-Таш , километры 1–9;

— , километры 1–9; Казарман — Актал-Чат , километры 67–94 (перевал Кара-Куе );

, километры 67–94 (перевал ); Арал — Мин-Куш , километры 1–10;

, километры 1–10; Каракол — Энильчек, километры 45–92 (перевал Чон-Ашуу );

); Барскоон — Ак-Шийрак , километры 60–68 (перевалы Барскоон, Суек).

Возможна гололедица, поэтому водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 500 метров между транспортными средствами.

Также на отдельных участках автодорог Бишкек — Ош, Ала-Бука — Джаны-Базар — Кировка, Красная-Горка — Ак-Таш , Казарман — Актал-Чат , Арал — Мин-Куш , Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу произведен принудительный спуск лавин.