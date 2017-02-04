Еще один школьник повесился в Кыргызстане

Еще один школьник повесился в Араванском районе Кыргызстана. Информацию об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Ошской области.
Инцидент произошел в субботу, 4 февраля. Около 13.00 шестиклассник зашел в сарай. Спустя полчаса бабушка нашла его повешенным.
«Его родители в разводе. Он жил с бабушкой, мать находится на заработках в России», — рассказали в областном УВД.
В этот же день в Бишкеке выпрыгнула с 8 этажа ученица
Выявили уже несколько подростков, которые играли в смертоносную игру.
В Кыргызстане в соцсетях идет некая игра с хештегами #море китов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочу в игру, #разбуди меня в 4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Некоторые подростки после этой игры якобы покончили с собой.