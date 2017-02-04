Две фуры, принадлежащие кыргызстанцу, сгорели на рынке в Новосибирске

Две фуры, принадлежащие гражданину Кыргызстана, сгорели на Хилокском рынке в Новосибирске. Об этом сообщили «Новосибирские новости».

Как отмечается, волна автомобильных пожаров вновь прокатилась по Новосибирску. По данным ГУ МЧС России по региону, за минувшие сутки в городе сгорели семь автомобилей.

Значительный ущерб предпринимателям принес пожар на Хилокском рынке, который случился 5 февраля в 21.59. Сгорели кабины двух грузовых автомобилей DAF, стоящих на парковке. В 22.12 возгорание ликвидировали. О пострадавших не сообщается.