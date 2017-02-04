Новые случаи заражения человека птичьим гриппом выявили в Китае и на Тайване

Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 выявили в воскресенье в центральной китайской провинции Хунань. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Как отмечается, инфицированного
Первый в этом году случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 выявили и на Тайване. Об этом сообщил информационный портал Sina.
Инфицированный поступил в больницу города Гаосюн. Выяснилось, что в январе он посетил провинцию Гуандун (Южный Китай), где почувствовал недомогание. Вернувшись на Тайвань, заболевший обратился в клинику, однако врачи не выявили у него H7N9, прописав лечение на дому. В дальнейшем состояние мужчины резко ухудшилось, и при повторном обследовании у него обнаружили вирус птичьего гриппа.
В настоящий момент пациент находится без сознания, врачи борются за его жизнь.
Тайваньские органы здравоохранения приступили к обследованию всех, кто в последнее время находился в контакте с заболевшим — в общей сложности с ним общалось около 110 человек.
В последнее время в Китае участились случаи заболевания человеком вирусом H7N9. В 2017 году в провинции Хунань зафиксировали 20 случаев заражения птичьим гриппом, пять человек скончались. Вирус также обнаружили в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Сычуань, Хэнань, Цзянси и Шаньдун. Были заболевшие в Шанхае, специальных административных районах Гонконг и Макао. Наибольшее число случаев заражения птичьим гриппом фиксируется именно в зимнее время.
В Китае H7N9 впервые диагностировали в марте 2013 года. До сих пор нет свидетельств, что он может передаваться от человеку к человеку